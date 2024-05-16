Lojmanlarda en güçlü seçenek satış: Öncelik oturanların

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı toplantı ile açıklandı. Planda birçok kalem ele alındı. O maddelerden biri de kamu lojmanlarıyla ilgiliydi.

Kamuda Tasarruf Paketi'nin maddelerinden biri olan lojmanlar için şu ifadelere yer verildi; 3 yıl süreyle yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Yeni bina kiralanmayacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı yasaklanacak. Mevcut tesisler ekonomiye kazandırılacak.

Peki yaklaşık 250 bin lojmanla ilgili hükümetin tasarrufu ne olacak? Ekonomi Gazetesi Ankara muhabiri Besti Karalar, lojmanlara ilişkin masadaki üç seçeneğin bilgilerine ulaştı.

Masadaki ilk seçenek, yargı ve güvenlik mensuplarının yaşadığı lojmanlar dışında kalan tüm lojmanların ek tesisleri ile birlikte ihaleye çıkılarak satılması.

İkinci seçenek lojmanlarda kalanlara yaşadıkları evleri yine rayiç bedel üzerinden satın almaları için teklifte bulunulması. Satın alınmayan evlerin kamuda çalışmayan vatandaşlara satışının sağlanması.

Diğer bir seçenek ise çok düşük kalan kiraların lojmanın bulunduğu bölgenin rayiç bedeli belirlenerek artırılması ve en fazla 3 sene oturma şartı getirilmesi.

Peki kamu lojmanlarının kiraları ne kadar?

418 No'lu Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre 2024 yılı için 220 metrekarelik bir lojman için bir kamu görevlisinin ödeyeceği kira bedelini şu şekilde hesaplanıyor:

120 (lojman büyüklüğü ne kadar olursa olsun 120 metrekare üzerinden hesaplanır) *11,61 = 1.393,2 TL. Bu tutardan %30 indirim yapılmakta olup indirim tutarı ise 1.393,2 * 30/100= 417,96 TL'dir. Ödenecek lojman kira tutarı ise; 1.393,2- 417,96 = 975,24 TL'dir.

Özellikle birçok üst düzey kamu görevlisine yüksek rakamlarla lojman kiralaması yapılmakta ve bu tutarlar 20-30 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Lojman kira bedeli ne kadar yüksek olursa olsun kamu görevlisinin ödeyeceği azami lojman kira tutarı 975,24 TL'dir. 2023 yılında bu tutar 780 TL olarak belirlenmişti.

Lojman bedeli olarak belirlenen 975,24 TL tutara ilave olarak her ay 163,2 TL kapıcı parası da alınmaktadır.

Açıklanan 418 No.'lu Tebliğ kapsamında kamu lojmanları kirası kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekaresi 5 lira 66 kuruş, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 8 lira 85 kuruş ve kaloriferli konutlarda metrekaresi 11 lira 61 kuruş olacak şekilde belirlendi.

Kamu lojmanlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 4 lira 64 kuruş yakıt bedeli kiraya ek olarak tahsil edilecek.