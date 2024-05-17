Dışişleri Bakanlığı'na 3 Bakan Yardımcısı atandı

8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
Kredi Kartı Puanlarınızı Nakite Dönüştürün!
Kredi Kartı Puanlarınızı Nakite Dönüştürün!
Sponsorlu İçerik
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
28 Şubat Davası sanıklarına af
28 Şubat Davası sanıklarına af
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
Lojmanlarda en güçlü seçenek satış: Öncelik oturanların
Lojmanlarda en güçlü seçenek satış: Öncelik oturanların
10 ilde tüm etkinlikler 4 gün yasaklandı
10 ilde tüm etkinlikler 4 gün yasaklandı
Üniversitede 'çoban' krizi: Soruları bilemeyenler mülakatta elendi
Üniversitede 'çoban' krizi: Soruları bilemeyenler mülakatta elendi
Sınıfta biber gazı topu patladı: 31 öğrenci hastanelik oldu
Sınıfta biber gazı topu patladı: 31 öğrenci hastanelik oldu
MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı
MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 polis serbest bırakıldı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 polis serbest bırakıldı
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kobani davasında karar açıklandı
Kobani davasında karar açıklandı
MB rezervlerinde son 3 yılın en güçlü haftalık artışı
MB rezervlerinde son 3 yılın en güçlü haftalık artışı
BETAM: Konut fiyatları 10 aydır düşüyor
BETAM: Konut fiyatları 10 aydır düşüyor
Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanacak
Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanacak
Emekli maaşlarında zam hesapları
Emekli maaşlarında zam hesapları
EGO'dan 'yeni sisteme geçiş' açıklaması
EGO'dan 'yeni sisteme geçiş' açıklaması
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: Yeni düzenleme yapıldı
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: Yeni düzenleme yapıldı
Avrasya Tüneli'ne zam geldi
Avrasya Tüneli'ne zam geldi
AK Partili vekillerden 'değişim' mesajı: Politika da değişsin
AK Partili vekillerden 'değişim' mesajı: Politika da değişsin
ÖSYM, 18 Mayıs'ta iki sınav yapacak
ÖSYM, 18 Mayıs'ta iki sınav yapacak
Kredi talebinde keskin düşüş
Kredi talebinde keskin düşüş
Çeyizden mobilyaya satışlara taksit sınırı
Çeyizden mobilyaya satışlara taksit sınırı
Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor
Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor
İkinci elde bahar havası! Sıfıra zam gelince satışlar düştü
İkinci elde bahar havası! Sıfıra zam gelince satışlar düştü
Ana sayfaHaberler Siyasi

Dışişleri Bakanlığı'na 3 Bakan Yardımcısı atandı

17 Mayıs 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 08:17, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 09:40
Yazdır
Dışişleri Bakanlığı'na 3 Bakan Yardımcısı atandı

ATAMA KARARI

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayşe Berris EKİNCİ, Nuh YILMAZ ve Burhanettin DURAN atanmıştır.

16 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AYŞE BERRİS EKİNCİ KİMDİR?

Ayşe Berris Ekinci, eğitim hayatına 1982-1985 yıllarında Marsilya'da bulunan Dame de Sion Lisesi'nde başladı. Ardından, 1985-1987 yılları arasında Aix-Marseille Üniversitesi'nde ekonomi lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimini 1987-1990 yılları arasında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlayarak akademik kariyerine adım attı. Daha sonra, 1991-1992 yıllarında finans alanında yüksek lisans eğitimini Boston College'da tamamladı. Kariyerine Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Bölümü'nde başlayan Ekinci, 1992-1994 yıllarında bu alandaki çalışmalarına devam etti. 1994 yılında Dışişleri Bakanlığı'na katılarak diplomatik kariyerine adım attı. Bu süre zarfında, 2007-2010 yılları arasında Enerji Daire Başkanlığı'nda şube müdürü ve daire başkanı olarak görev aldı. Sonrasında, 2010-2011 yıllarında Marsilya Başkonsolosu olarak atanarak yurt dışında görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında ise Enerji ve Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Diplomatik kariyerinde önemli bir durağını, 30 Kasım 2016 - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında Küba - Havana Büyükelçisi olarak görev yaparak gerçekleştirdi. Bu süreçte özellikle ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolara karşı aktif bir tutum sergiledi. 17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

NUH YILMAZ KİMDİR?

Nuh Yılmaz lisans eğitimini ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde bitirdi. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

George Mason Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü'nde başladığı doktorasını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde nihayete erdirdi.

Star gazetesi, Sabah gazetesi ve CNN Türk Washington temsilciliği görevlerini yürüttü. 2008-2011 arasında SETA'nın Washington DC Ofisi'nin kurucu direktörlüğünü yaptı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dış politika, strateji, eleştirel düşünce, kültürel çalışmalar alanında yerli/yabancı birçok dergi ve gazetede yazılar yayımladı.

Son olarak 17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak atandı

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğan Burhanettin Duran, eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı ve buradan mezun oldu. Ardından Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı ve doktora derecesini aldı. Doktora tezi olan "Türkiye'de İslamcı Siyasal Düşüncenin İmparatorluktan Erken Cumhuriyete Dönüşümü" başlıklı çalışmasıyla tanındı.

Kariyerine Sakarya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Duran, daha sonra öğretim üyesi olarak görev yaptı ve doçent unvanını aldı. 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçiş yaptı ve burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev aldı. Ayrıca George Mason Üniversitesi'nde de misafir akademisyen olarak bulundu.

Sivil toplum çalışmalarına da katkı sağlayan Duran, Sakarya Üniversitesi'nde Bilgi Evi adı altında bir sivil toplum örgütü kurdu ve eğitim, kültürel faaliyetlere odaklanan bir merkez haline getirdi. Daha sonra SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı ve SETA'nın Ankara ofisinde genel koordinatörlük görevini üstlendi.Son olarak 17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber