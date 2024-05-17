Dışişleri Bakanlığı'na 3 Bakan Yardımcısı atandı

ATAMA KARARI

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayşe Berris EKİNCİ, Nuh YILMAZ ve Burhanettin DURAN atanmıştır.

16 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AYŞE BERRİS EKİNCİ KİMDİR?

Ayşe Berris Ekinci, eğitim hayatına 1982-1985 yıllarında Marsilya'da bulunan Dame de Sion Lisesi'nde başladı. Ardından, 1985-1987 yılları arasında Aix-Marseille Üniversitesi'nde ekonomi lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimini 1987-1990 yılları arasında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlayarak akademik kariyerine adım attı. Daha sonra, 1991-1992 yıllarında finans alanında yüksek lisans eğitimini Boston College'da tamamladı. Kariyerine Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Bölümü'nde başlayan Ekinci, 1992-1994 yıllarında bu alandaki çalışmalarına devam etti. 1994 yılında Dışişleri Bakanlığı'na katılarak diplomatik kariyerine adım attı. Bu süre zarfında, 2007-2010 yılları arasında Enerji Daire Başkanlığı'nda şube müdürü ve daire başkanı olarak görev aldı. Sonrasında, 2010-2011 yıllarında Marsilya Başkonsolosu olarak atanarak yurt dışında görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında ise Enerji ve Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Diplomatik kariyerinde önemli bir durağını, 30 Kasım 2016 - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında Küba - Havana Büyükelçisi olarak görev yaparak gerçekleştirdi. Bu süreçte özellikle ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolara karşı aktif bir tutum sergiledi. 17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

NUH YILMAZ KİMDİR?

Nuh Yılmaz lisans eğitimini ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde bitirdi. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

George Mason Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü'nde başladığı doktorasını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde nihayete erdirdi.

Star gazetesi, Sabah gazetesi ve CNN Türk Washington temsilciliği görevlerini yürüttü. 2008-2011 arasında SETA'nın Washington DC Ofisi'nin kurucu direktörlüğünü yaptı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dış politika, strateji, eleştirel düşünce, kültürel çalışmalar alanında yerli/yabancı birçok dergi ve gazetede yazılar yayımladı.

Son olarak 17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak atandı

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğan Burhanettin Duran, eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı ve buradan mezun oldu. Ardından Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı ve doktora derecesini aldı. Doktora tezi olan "Türkiye'de İslamcı Siyasal Düşüncenin İmparatorluktan Erken Cumhuriyete Dönüşümü" başlıklı çalışmasıyla tanındı.

Kariyerine Sakarya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Duran, daha sonra öğretim üyesi olarak görev yaptı ve doçent unvanını aldı. 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçiş yaptı ve burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev aldı. Ayrıca George Mason Üniversitesi'nde de misafir akademisyen olarak bulundu.

Sivil toplum çalışmalarına da katkı sağlayan Duran, Sakarya Üniversitesi'nde Bilgi Evi adı altında bir sivil toplum örgütü kurdu ve eğitim, kültürel faaliyetlere odaklanan bir merkez haline getirdi. Daha sonra SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı ve SETA'nın Ankara ofisinde genel koordinatörlük görevini üstlendi.Son olarak 17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.