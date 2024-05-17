TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre Kamuda tasarrufun ilk adımlarının atıldığı yer Meclis oldu. 23 Nisan törenlerinde; TBMM Başkanı, Başkanlık Divanı ve Parti grup başkanvekilleri Anıtkabir'e Meclis otobüsüyle gitti.

Aynı gün; tasarruf tedbirleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleşen; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda ikramlara da yansıdı. Önceki yıllarda kuzu, hindi, balık, dana kavurma döner gibi zengin yemek çeşitleri ikram edilirken, bu yıl sadece tek menü servis edildi. Menüde; kokteyl türü yiyecekler yer aldı.

Kamuya benzer tedbirler masada TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tüm kamu kurumlarında uygulanacak tasarruf tedbirlerine benzer önlemleri masaya yatırıyor. TBMM Komisyonlarının yurt dışı ve yurt içi gezileri, Meclis personel servisleri, lokanta sayıları, yemek menüleri, Meclis Başkanlığı bünyesinde alınacak yeni personel gibi konuları değerlendiriyor. Edinilen bilgilere göre; Meclis Başkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclis'ine bağlı ek binalar ve İstanbul ve Yalova gibi illerde bulunan sosyal tesisler için de formül arıyor. Bu tesislerin bundan sonra nasıl hizmet vereceğine ilişkin alternatifleri değerlendiren Meclis Başkanlığı, Meclis'e bağlı ek binalarda masrafların en aza indirilmesi değerlendiriliyor.

Kırtasiye giderleri indirilecek, posta giderleri kısıtlanacak

Meclis'te artık tüm yazışmalar, kanun teklifleri komisyonlara ve milletvekillerine dijital ortamda gönderilecek. Posta yoluyla gönderilen tebrik vs gibi iletişim araçlarına kısıtlama getirilecek.

Özgür Özel ayrı genelge istemişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında, Meclis'e tasarruf et deme yetkisinin yürütmede olmadığını belirterek, Meclis'in kendi tasarruf genelgesini çıkarmasını istemişti. Yürütmenin ortaya koyduğundan çok daha kapsamlı bir tasarruf genelgesi için CHP olarak bütün gruplara ve Meclis Başkanı'na çağrıda bulunduklarını kaydeden Özel, "Başkanlık Divanı toplansın; millete, 'kemer sık' denilirken, milletin vekilleri tasarrufun dışında kalmasın" ifadelerini kullanmıştı.