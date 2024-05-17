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Kağıt gibi ezilen tırdan yara almadan kurtuldu

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde önünde giden tırın dorsesine çarpan tır kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 07:36, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 07:29
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Kağıt gibi ezilen tırdan yara almadan kurtuldu

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen kazada Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde seyreden Mustafa Y. idaresindeki kereste yüklü tırın dorsesine, aynı istikamette giden Feyzullah E. yönetimindeki tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kereste yüklü dorseye çarpan tır kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü Feyzullah E. hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tır sürücüsünün kazada yara almadığı tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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