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İzmir'de 4 gün eylem ve gösteri yasağı

İzmir Valiliği, '6-8 Ekim olayları' ile ilgili davanın sonuçlanmasının ardından, kentte 4 gün yürüyüş ve gösteri gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 07:45, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 07:38
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İzmir'de 4 gün eylem ve gösteri yasağı

Kamuoyunda Kobani Davası olarak bilinen ve 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı '6-8 Ekim Terör Olaylı Davası' dün görülen 83'üncü duruşmasının ardından karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu birçok kişiye hapis cezası verdi.

Dava ile ilgili açıklanan karar sonrasında İzmir Valiliği kentte 4 gün gösteri ve eylemlerin yasaklandığını bildirdi.

İzmir Valiliğinin resmi sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca toplanılarak, PKK/KCK terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, kanuna aykırı süreç işletileceği ve karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir.

Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının amacıyla;

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11. maddesi hükümleri gereğince; 'Demokratik Siyasette Israrcıyız! Halkların Dayanışması ve Birleşik Mücadele İle Kumpasları Aşacağız, 6-8 Ekim Terör Olaylı davası' ile ilgili yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinliklerin İzmir il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İl Merkezi, İlçeler/Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 16.05.2024 günü saat 17.30'dan 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar 4 (dört) gün süreyle yasaklama kararı alınmıştır."

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