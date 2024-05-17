İzmir'de kan donduran infaz!

Olay, saat 22.00 sıralarında Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'ta yaşandı. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Yücel Ecelioğlu (37), sokakta tartıştığı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

KURŞUNLAR GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Kurşunlar Yücel Ecelioğlu'nun göğsüne isabet etti. Zanlılar ise olayın ardından kayıplara karıştı. Durumu görenler hemen yetkililere aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GERİDE 3 ÇOCUK BIRAKTI

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken ağır yaralanan Ecelioğlu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ, POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin B.E. (19) ve R.A. (22) olduğunu tespit etti. 2 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.