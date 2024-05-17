2 il için 'sarı' uyarı: Heyelan riskine dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevcut kar örtüsünün erime riski nedeniyle Hakkari ve Van'ı "sarı kod" ile uyardı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 08:24, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 08:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van ve Hakkari bölgesinde mevcut kar örtüsünün erime riskine bağlı olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Yapılan uyarıda şu sözlere yer verildi:
"Kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."