Sahte kamu görevlilerinden 11 milyon liralık vurgun: 3 kişi tutuklandı

8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
Kredi Kartı Puanlarınızı Nakite Dönüştürün!
Kredi Kartı Puanlarınızı Nakite Dönüştürün!
Sponsorlu İçerik
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
28 Şubat Davası sanıklarına af
28 Şubat Davası sanıklarına af
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
Lojmanlarda en güçlü seçenek satış: Öncelik oturanların
Lojmanlarda en güçlü seçenek satış: Öncelik oturanların
10 ilde tüm etkinlikler 4 gün yasaklandı
10 ilde tüm etkinlikler 4 gün yasaklandı
Üniversitede 'çoban' krizi: Soruları bilemeyenler mülakatta elendi
Üniversitede 'çoban' krizi: Soruları bilemeyenler mülakatta elendi
Sınıfta biber gazı topu patladı: 31 öğrenci hastanelik oldu
Sınıfta biber gazı topu patladı: 31 öğrenci hastanelik oldu
MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı
MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 polis serbest bırakıldı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 polis serbest bırakıldı
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kobani davasında karar açıklandı
Kobani davasında karar açıklandı
MB rezervlerinde son 3 yılın en güçlü haftalık artışı
MB rezervlerinde son 3 yılın en güçlü haftalık artışı
BETAM: Konut fiyatları 10 aydır düşüyor
BETAM: Konut fiyatları 10 aydır düşüyor
Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanacak
Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanacak
Emekli maaşlarında zam hesapları
Emekli maaşlarında zam hesapları
EGO'dan 'yeni sisteme geçiş' açıklaması
EGO'dan 'yeni sisteme geçiş' açıklaması
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: Yeni düzenleme yapıldı
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: Yeni düzenleme yapıldı
Avrasya Tüneli'ne zam geldi
Avrasya Tüneli'ne zam geldi
AK Partili vekillerden 'değişim' mesajı: Politika da değişsin
AK Partili vekillerden 'değişim' mesajı: Politika da değişsin
ÖSYM, 18 Mayıs'ta iki sınav yapacak
ÖSYM, 18 Mayıs'ta iki sınav yapacak
Kredi talebinde keskin düşüş
Kredi talebinde keskin düşüş
Çeyizden mobilyaya satışlara taksit sınırı
Çeyizden mobilyaya satışlara taksit sınırı
Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor
Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor
İkinci elde bahar havası! Sıfıra zam gelince satışlar düştü
İkinci elde bahar havası! Sıfıra zam gelince satışlar düştü
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Sahte kamu görevlilerinden 11 milyon liralık vurgun: 3 kişi tutuklandı

Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 15 kişiyi 11 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 3 şebeke üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 09:27, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 09:35
Yazdır

Malatya merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine inceleme başlattı.

Yapılan soruşturmada polis ekipleri, kendilerine başvuran 15 kişiyi 11 milyon TL dolandıran şebekenin üyelerini tek tek belirledi.

Ekipler çalışmasını tamamlamasının ardından şüphelilerin yakalanması için Malatya'nın yanı sıra İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Denizli, Adana ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 bilgisayar, 1 tablet, 4 telefon ile 2 hafıza kartı ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber