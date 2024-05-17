Dolar haftayı 32,23 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,1900 32,1910 32,2290 32,2300 Avro 35,0750 35,0760 35,0050 35,0060 Sterlin 40,8570 40,8930 40,8500 40,8680 İsviçre Frangı 35,5900 35,6000 35,4830 35,5020 ANKARA ABD Doları 32,1600 32,2400 32,1990 32,2790 Avro 35,0350 35,1150 34,9650 35,0450 Sterlin 40,7970 41,0070 40,7900 41,0000