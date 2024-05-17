Dolar haftayı 32,23 TL'den kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, haftayı 32,23 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 17:47, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 18:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,1900
|32,1910
|32,2290
|32,2300
|Avro
|35,0750
|35,0760
|35,0050
|35,0060
|Sterlin
|40,8570
|40,8930
|40,8500
|40,8680
|İsviçre Frangı
|35,5900
|35,6000
|35,4830
|35,5020
|ANKARA
|ABD Doları
|32,1600
|32,2400
|32,1990
|32,2790
|Avro
|35,0350
|35,1150
|34,9650
|35,0450
|Sterlin
|40,7970
|41,0070
|40,7900
|41,0000