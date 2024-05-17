Bakan Şimşek: Enflasyonun hızla gerilemesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ekonomi programını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti;

Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli. Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz.

Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız.