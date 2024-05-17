MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu, 10 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu, 10 kişinin yakalandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 13:18, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 12:40
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.