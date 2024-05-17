Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem

Ekonomim'in haberine göre Vize işlemleri artık Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yürütülecek, böylece vize gelirlerinin büyük bölümü devlete kalacak. Vatandaşlar, vize işlemlerinde aracı şirketlere başvuruyordu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin teklifte, vakfın vize aracılık hizmetlerini de üstlenmesi hükme bağlanıyor.

Türkiye'de yurt dışına çıkış için gereken vize işlemleri, uzun süredir aracı şirketlerce yürütülüyordu. AK Parti'nin yeni teklifiyle işlemler artık Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından da yapılacak ve vize gelirlerinin büyük bölümü devlete kalacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin teklifte, vakfın vize aracılık hizmetlerini de üstlenmesi hükme bağlanıyor. Komisyondaki görüşmelerde teklifle ilgili bilgi veren AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 2023 yılında aracı firmaların yaptığı vize faaliyetlerinden dolayı bütçeye 1,1 milyar lira aktarıldığını söyledi.

Bu rakamın, aracı şirketlerin elde ettiği vize gelirlerinin yüzde 20'si olduğunu belirten Canbey, gelirin yüzde 80'ninin de aracı şirketlerde kaldığını söyledi. Yapılan hesaplamalara göre, 2023 yılında vize aracı şirketlerinin yıllık geliri 5,5 milyar lira oldu. Bu rakamın 1,1 milyar lirası hazineye aktarıldı, 4,4 milyar lirası ise şirketlere kaldı.

"12 farklı şirketten hizmet alınıyor"

Komisyondaki görüşmelerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim de vize aracılık faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Serim "Dışişleri Bakanlığı olarak 58 ülkede, 12 farklı şirketten vize aracı hizmeti almaktayız. Bunlar coğrafyasına göre yerel veya bu işteki ehil şirketler. Genellikle Türk şirketleri oluyor. Türkiye'deki yabancı misyonlar da onlardan hizmet alıyor. Sebebi şu: Vize başvurularında çok büyük bir başvuru ve evrak olduğu için, bunların tasnifi ve işleme alınması için bu vize aracı hizmeti alınıyor" dedi. Serim, yeni teklifle vize aracılık hizmetlerinin vakıf tarafından da verilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

"En önemli gelir kaynağı vize işlemleri olacak"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de vakfın bağış ve yardımlar ile vize işlemlerinden gelirler elde edeceğini hatırlatarak "En önemli gelir kaynağı, vize işlemleri olacak. Vakıf da şirket kurup vize işlemi yapabilecek ve gelir elde edebilecek" diye konuştu.