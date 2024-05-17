'28 Şubat davası' hükümlüsü 4 general tahliye edildi

Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak
Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak
Kredi Kartı Puanlarınızı Nakite Dönüştürün!
Kredi Kartı Puanlarınızı Nakite Dönüştürün!
Sponsorlu İçerik
Çorum'da önce eşi ve baldızını öldürdü daha sonra intihar etti
Çorum'da önce eşi ve baldızını öldürdü daha sonra intihar etti
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cemaat iddialarına cevap verdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cemaat iddialarına cevap verdi
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 aracını iade etti
Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 aracını iade etti
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
10 soruda 'kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin' merak edilenleri
10 soruda 'kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin' merak edilenleri
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
Bakan Şimşek: Enflasyonun hızla gerilemesini bekliyoruz
Bakan Şimşek: Enflasyonun hızla gerilemesini bekliyoruz
Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesinde
Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesinde
8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
28 Şubat Davası sanıklarına af
28 Şubat Davası sanıklarına af
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
Lojmanlarda en güçlü seçenek satış: Öncelik oturanların
Lojmanlarda en güçlü seçenek satış: Öncelik oturanların
10 ilde tüm etkinlikler 4 gün yasaklandı
10 ilde tüm etkinlikler 4 gün yasaklandı
Üniversitede 'çoban' krizi: Soruları bilemeyenler mülakatta elendi
Üniversitede 'çoban' krizi: Soruları bilemeyenler mülakatta elendi
Sınıfta biber gazı topu patladı: 31 öğrenci hastanelik oldu
Sınıfta biber gazı topu patladı: 31 öğrenci hastanelik oldu
MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı
MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 polis serbest bırakıldı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 polis serbest bırakıldı
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kobani davasında karar açıklandı
Kobani davasında karar açıklandı
MB rezervlerinde son 3 yılın en güçlü haftalık artışı
MB rezervlerinde son 3 yılın en güçlü haftalık artışı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'28 Şubat davası' hükümlüsü 4 general tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla cezaları kaldırılan emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, emekli Korgeneral Yıldırım Türker, emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak ve emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, cezaevinden tahliye edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 15:55, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 15:55
Yazdır
'28 Şubat davası' hükümlüsü 4 general tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 28 Şubat davası hükümlüleri Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz, Çetin Doğan ve Aydan Erol'ın kalan cezaları sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde kalan 28 Şubat hükümlüleri emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, emekli Korgeneral Yıldırım Türker, emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak ve emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, yapılan işlemlerin ardından tahliye edildi. Cezaevi içerisinden minibüsle dışarıya getirilen Türkeri, Türker, Özkaynak ve Özkasnak'ın yakınları gözyaşı döktü. Karşılamada Orgeneral Hurşit Tolon da bulundu.

'ÖZGÜRLÜĞÜM İÇİN UĞRAŞANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, "Eşimi, çocuklarımı ve özellikle torunumu gördüğüm için çok mutlu oldum. Sağlığım idare ediyor. Uzun bir süreçti. Ailemi ve özellikle torunumu gördüğüm için çok mutluyum. Ailem ve arkadaşlarım geldiği için teşekkür ediyorum. Özgürlüğüm için uğraşan herkese teşekkür ediyorum. Gazetecilere de çok teşekkür ediyorum, sizler olmasaydınız biz daha çok kalırdık içeride" dedi.

Emekli Korgeneral Yıldırım Türker, "Çok mutluyuz ama çok üzgünüz de. Burada sağlığımızı muhafaza edebilmemiz için gayret gösterdik; çünkü çok büyük sorunlarımız var. Yanlış değil, 83 yaşındayım ben" diye konuştu.

'GEÇ DE OLSA ÇIKTIK'

Emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak da "Çok iyiyiz, çıktığımıza çok memnunuz. 1 sene geç de olsa çıktık. Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere milletvekillerine, bizi ziyarete gelen milletvekillerine, basının çok değerli muhabirlerine ve köşe yazarlarına hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağlık durumum iyi değil, böbrek hastası oldum. Bakalım muayene olacağım, durum nedir? 1'inci derecede böbrek hastasıyım, kalp hastasıyım, şeker hastasıyım, tansiyon var, yüksek tansiyon var, her şey var; ama böbrekten çok sıkıntım var. Bakalım dışarıda muayene olacağım" ifadelerini kullandı.

Arkadaşları geldiği için çok memnun olduğunu da belirten Özkaynak, "Teşekkür ediyorum, bizler için buraya geldikleri için. Yalnız bazı arkadaşlarımız var ki şu andaki Silahlı Kuvvetler ve başındaki kişiler vefayı, İstanbul'da bir semt olarak görüyorlar. Ben Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldum, o lisenin 60'ıncı yılını kutladık ve bu arada bana plaket gönderdiler. Şu andaki Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel tek bir mektup göndermedi veya bir telefonla aranmadım. Hiçbir şekilde bize sahip çıkmadı" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber