Antalya'da FETÖ operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Ekiplerce, 14 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonda kentte ikamet eden 6'sı kamu görevlisi 22 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı.

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