26 hizmet yılı olan memurun e-devlet'te sigorta süresi neden 28 yıl olarak görünür?

Soru: 11/12/1995 de ilk SSK girişim var. 13/10/1998 de memur oldum. Hizmet birleştirme yapmam gerekir mi? Meb de Sigorta sürem 28 yıl diyor. Şimdi emekli olsam 28 yıl mı, yoksa 26 yıl mı esas alınır? Bilgi verirseniz sevinirim. İyi günler.



Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurlar emeklilik bilgilerini öğrenmek için yoğun olarak E-devlet SGK HİTAP programından faydalanmakta, bazı durumlarda da Kurumlarından bilgi alabilmektedirler.

SGK programı olan ve memurların hizmetlerini takip etmesine büyük fayda sağlayan HİTAP programı, memurların hizmet sürelerini, derece ve kademelerini (kazanılmış hak aylık ile emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerini), kıdem yıllarını göstermekte olduğunu ve bu bilgilerin de doğruluğunun tamamıyla kişilerin çalışma hayatları içerisindeki görev yaptıkları kurumlardaki kayıtlı bilgiler üzerinden SGK HİTAP programına giriş yapılmak suretiyle kayıt altına alınmakta olduğunu ve faydalı bir program olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca, ön bilgiler olarak söylenebilecek hususlar şunlardır:

Birleşen/bütünleşen hizmetler ne demektir?

Kişilerin çalışma hayatları içerisinde farklı statülerde geçen hizmetleri de bulunabilmektedir. Bu hizmetler, memurların hem emeklilik hizmet sürelerinin toplamında, hem emeklilik yaş hesaplamasında hem de intibak işlemlerinde dikkate alınır. Birleştirilen hizmet kavramı da memurların emeklilik talebinde bulunduklarında emekli aylık ve emekli ikramiyesi hesabında kullanılacak olan toplam hizmeti ifade eder, yani memurun fiili olarak çalıştığı memurluk süresi, borçlandığı süreler (askerlik, yurtdışı, ücretsiz izin vb. gibi), işçi veya esnaf statüsünde çalıştıkları süreler toplamı üzerinden emeklilik işlemleri yapılır.

Hizmetlerin bütünleşmesinde 2008 yılı Ekim ayından önce SGK primleri ödenecek şekilde çalışmaya başlamış olanlar hakkında 2829 sayılı Kanun, 2008 yılı Ekim ayından sonra SGK primleri ödenecek şekilde çalışmaya başlamış olanlar hakkında da 5510 sayılı Kanun Madde 53 hükümleri uygulanır.

Hizmet bütünleştirme işlemlerinin emeklilik öncesinde genel olarak Kurumlarca bir an önce yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.



Memur emekliliğinde sigortalılık süresi değil, toplam hizmet üzerinden emeklilik işlemleri gerçekleştirilir.



Sigortalılık süresi başlangıcı memur emekliliğinde uygulanmaz? Sigortalılık süresinin uygulanması:

5434 sayılı Kanuna tabi memurların emeklilik şartları

8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış olanlardan kadın ise 20 hizmet yılını, erkek ise 25 hizmet yılını tamamlamaları ve EYT kapsamında yaş şartı aranmaksızın emekli olmaları mümkün olabilmektedir.

506 sayılı Kanuna tabi işçilerin emeklilik şartları

İşçilerin emeklilik şartları memurlardan farklıdır. İşçilerin emeklilik şartları arasında memurlardan farklı olarak toplam hizmet süresi değil de işe başladıkları tarih ile emekli olacakları tarih arası hesaplanmakta ve bu süre sigortalılık süresi olmaktadır. Bu tarihler arasında mutlaka fiili olarak çalışma şartları bulunmamakta, sadece emeklilik için aranılan SGK primleri ödenmiş hizmetlere bakılmaktadır.



Dolayısıyla işçi statüsünden emeklilikte 25 yıllık sigortalılık süresi aranırken, bu süre içerisinde 25 yıldan az da olsa hizmetler esas alınarak emeklilik işlemi tesis edilir, ANCAK memurlar için mutlaka 25 tam yıl SGK primleri ödenmiş hizmet aranır, sigortalılık süresinin önemi olmaz.



Özetle,

Sigortalılık başlangıç tarihinin, memur emekliliğini etkisi bulunmaz.

Memurluktan önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi sigortalı başlangıcına göre öne çekilmez

Sigortalılık süresine göre emeklilik şartları işçi statüsünde emekli olacak kişiler için geçerli olmaya devam etmektedir.

Konuyla ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için aşağıdaki adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.



https://www.memurlar.net/haber/1071164/sigortalilik-suresi-baslangici-memur-emekliliginde-uygulanmaz.html

https://www.memurlar.net/haber/1035481/memur-emekliliginde-sigortali-ise-giris-tarihi-mi-fiili-hizmet-suresi-toplami-mi-esas-alinir.html

https://www.memurlar.net/haber/1022318/5510-a-tabi-engelli-memurlar-icin-sgk-mevzuati-ve-e-devlet-bilgileri.html



Son olarak da memurların sağlıklı bilgi almaları için e-devlet ve SGK Hitap programlarının uyumlu olmasında fayda olduğunu, ayrıca memurların emeklilik öncesinde Kurumlarına müracaat ederek SGK HİTAP kayıtlarıyla birlikte bilgi almalarının faydalı olacağını değerlendirmekteyiz.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Hizmet sürenizin 26 yıl olduğunu belirtmektesiniz. Dolayısıyla bu hizmet sürenizin doğru olacağını, teyit için de Kurumunuzdan HİTAP kaydına baktırıp bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.

Ancak, E-Devlet'de görüldüğünü belirttiğiniz 28 yılın ise sizin sigortalı olarak çalışmaya başladığınız 1995 yılı + 28 yıl = 2023 yılı olarak sigortalılık süresini gösterdiğini, ancak bu işlemin hali hazırda memur statüsünde olduğunuzdan bu işlemin sizin için uygulanmasının yukarıda yaptığımız açıklamalar kapsamında mümkün olmadığını değerlendirmekteyiz.

Dolayısıyla, sizin EYT kapsamında olduğunuz ve belirttiğiniz gibi hizmet yılınız 26 yıl ise emekli olmak istediğinizde 26 yıl üzerinden emeklilik işlemlerinin yapılması gerektiğini, buna göre emeklilik hesabınızı yapmanızın faydalı olacağını söyleyebiliriz.