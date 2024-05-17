Şaban Ataş cinayetinde 3 tutuklama

Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan ve öldürülerek ormanlık alana atılan Şaban Ataş cinayeti olayında gözaltına alınan 5 kişi Fethiye Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemeye çıkarılan Şaban Ataş'ın boşandığı eşi Emine Karabulut, oğlu Mert Ataş ve Emine Karabulut'un sevgilisi olduğu iddia edilen Burhanettin Öztürk tutuklanırken, Emine Karabulut'un annesi Durkadın Karabulut ve diğer oğulları Mehmet Ataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Burhanettin Öztürk mahkeme çıkışında gazetecilere konuşarak, ilerleyen mahkemelerde olayın aydınlanacağını söyledi.