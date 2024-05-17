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Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü: 1 ölü

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil, inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında kalan boşluğa düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 23:53, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 23:54
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Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü: 1 ölü

Olay, saat 21.00 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Lale Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Köse 34 FFL 23 plakalı arıza yapan aracını çalıştırmak için yokuş yukarı itti. Sürücü ardından aracına binerek yokuş aşağı aracı bıraktı. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil inşaat alanının bariyerlerine çarparak inşaat alanı ve istinat duvarı arasındaki 20 metrelik boşluğa düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile Yusuf Köse sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Köse'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Köse'nin cenazesi, ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı gören Gülay Kırca, "Yokuş aşağı inerken araba durdu. İçindeki şahıs inip itti arabayı. Çalıştıktan sonra aracına bindi. Bindikten sonra freni tutmadı sanırım diğer araçlara vurmamak için direkt aşağı uçtu. Arabada tek kişi vardı" dedi.

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