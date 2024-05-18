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18 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

18 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 00:02, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 00:04
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18 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı'nda konuşma yapacak.

(İstanbul/12.15)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek, Saraçhane'deki Büyük Eğitim Mitingi'ne ve Türkan Saylan'ı Anma Töreni ile Bilim ve Sanat Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.45/13.00/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orijinal Atatürk Portresi Sergisi Açılışı'na katılacak, "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı özel gösterimini izleyecek.

(Ankara/19.00/20.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, Patalya Otel'de Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılışı öncesinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/10.00-11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batı (Sakızgediği) Kavşağı açılış törenine katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Osmaniye/11.00-12.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin Antalya'daki ilk haftasında üçüncü maçını İtalya ile yapacak. Günün diğer maçlarında Polonya ile Hollanda, Fransa ile de Bulgaristan karşılaşacak.

(Antalya/20.00/14.00/17.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 37. haftasına, Beşiktaş-Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir-Trabzonspor, MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük ve Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.00/19.00/Ankara/Rize/Samsun/Gaziantep/Kayseri/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde, Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko ve Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet ikinci maçları yapılacak.

(İzmir/18.00/Manisa/20.30)

4- Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin play-off sıralama 3-4'üncülük mücadelesinin ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u, 5-6'ncılık ilk maçında Görele Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u, 7-8'incilik ilk maçında Üsküdar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Antalya/15.00/Giresun/19.00/İstanbul/16.00)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. ayağı Emilia Romagna Grand Prix'sinin sıralama turları İtalya'da gerçekleştirilecek.

(Imola/17.00)

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