18 Mayıs 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
18 Mayıs 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
ATAMA KARARLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser USTAOGLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan;
- Şehit Yakınlan ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Muharrem KURT,
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Özge AYDİŞ TOY,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
17 Mayıs 2024
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;
- Samsun İl Müdürü Tekin BALCI,
- Rize İl Müdürü İdris ALTUNTAŞ,
görevden alınmış,
- Amasya İl Müdürlüğüne, Mersin İl Müdürü Veysel TOPKAYA,
- Bitlis İl Müdürlüğüne Vefa AKDOĞAN,
- Çorum İl Müdürlüğüne Şahit AYDIN,
- Elazığ İl Müdürlüğüne Ömer Faruk ERGÜN,
- Hakkari İl Müdürlüğüne Abdulhalim ÜNALAN,
- Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Müslüm Ferdi BOZKURT,
- Kastamonu İl Müdürlüğüne Harun KÖKSALAN,
- Malatya İl Müdürlüğüne Ali Sait ÇEÇEN,
- Manisa İl Müdürlüğüne Mustafa KILIÇ,
- Mersin İl Müdürlüğüne Naci YILMAZ,
- Muğla İl Müdürlüğüne, İsparta İl Müdürü Yakup KÜTÜK,
- Muş İl Müdürlüğüne Ahmet KIRTAY,
- Ordu İl Müdürlüğüne, Sivas İl Müdürü Harun TAN,
- Sivas İl Müdürlüğüne Özgür KIRMIZILAŞ,
- Samsun İl Müdürlüğüne, Bayburt İl Müdürü Kemal GÜMRÜKÇÜ,
- Şımak İl Müdürlüğüne Salih KAYA,
- Tokat İl Müdürlüğüne Kıymet BOZTAŞ,
- Yozgat İl Müdürlüğüne Arif TOPAL,
- Zonguldak İl Müdürlüğüne Mehmet Türkmen KÖSE,
atanmıştır.
17 Mayıs 2024
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran DOĞAN,
görevden alınmış,
- Çalışma Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet BAŞ,
- Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ali AYBEY,
- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Oğuz TUNCAY,
- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, İş Başmüfettişi Bekir AKTÜRK,
- Strateji Geliştirme Başkanlığına İbrahim ESENKAR,
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Savaş ALIÇ,
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Ticaret Başmüfettişi Bülent Uğur ECEVİT,
atanmıştır.
17 Mayıs 2024
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;
- Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Metehan ÖZCAN,
- Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Bülent AYTAÇ, görevden alınmış,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Engin AKYOL,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa IŞIK,
- Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat DOĞANAY,
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin ÖZ,
~ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına MürselBAKİ,
atanmışta,
17 Mayıs 2024
Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Muhammet Mustafa ÇELlK atanmıştır.
17 Mayıs 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/129
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan DAVULCU ve Ersin DİLBER atanmıştır.
17 Mayıs 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI