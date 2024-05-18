Bakan Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 07:42, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 07:43
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki beşinci çalışma toplantısının Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını bildirdi.
Koca, "Toplantımızda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek." ifadesini kullandı.