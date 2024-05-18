Yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 29 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı doğrultusunda toplu ulaşımla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Buna göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet verecek.