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Eyüpsultan'da otomobiliyle inşaat alanına düşen sürücü öldü

Eyüpsultan'da, arıza yapan otomobilini çalışması için yokuş aşağı salan Yusuf Köse, direksiyon hakimiyetini kaybedip aracıyla birlikte 10 metre yükseklikten inşaat alanına uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 09:36, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 09:37
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Eyüpsultan'da otomobiliyle inşaat alanına düşen sürücü öldü

Kaza, 21.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi, Lale Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Köse, 34 FFL plakalı arıza yapan otomobilini çalıştırmak için yokuş yukarı itti. Ardından aracına binerek yokuş aşağı salan Köse, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir inşaatın bariyerlerine çarptı.

Bariyerleri yıkılmasıyla otomobil, 10 metre yükseklikten aşağı uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Köse, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"FRENİ TUTMADI"

Olayı anlatan Gülay Kılca, "Yokuş aşağı inerken aracı durdu. İçindeki şahıs durdu ve tekrar itti arabayı, çalışınca bindi. Bindikten sonrada freni tutmadı, diğer araçlara vurmamak için direksiyonu kırınca uçurumdan aşağı uçtu." dedi.

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