Özel okullarda fiyat artışı sürüyor: Kademe geçişlerinde zam sınırı yok

NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre Yemek, kırtasiye, kıyafet, servis... Liste uzayıp gidiyor. Özel okul eğitim fiyatlarına bir de ek kalem ücretleri eklenince tutar milyon liralara kadar çıkabiliyor. Tartışma yaratan özel okul ücretlerinde,, büyükşehirlerdeki makas ise geniş. İstanbul'da 200 bin liraya da 2 milyon liraya da okul bulmak mümkün.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüzde 57 zam sınırlaması ise, kademe geçişlerinde geçerli olmuyor. Örneğin, aynı eğitim kurumunda ilkokulu bitirip, ortaokula geçen bir öğrenci için zam oranı 2-3'ye katlıyor.

Özel okul temsilcileri ise artan maliyetleri karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor.

Salgın döneminde özel okulların KDV ücretleri yüzde 1'e indirilmişti. Yeni vergi düzenlemesiyle bu oran yüzde 8'den 10'a çıkarıldı. Sektör temsilcileri, fiyatların karşılanabilir olması için KDV ücretlerinde düşüş istiyor.