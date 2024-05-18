Bahçeli: Demirtaş'ın cezasına itiraz etmek devlete hakarettir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim sonuçlarını değerlendirmek için bugün Kızılcahamam'da kampa girecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Belediye Başkanı Toplantısı açılışında önemli mesajlar verdi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

Niyaz ederim ki yürüdüğünüz yolda ayağınıza taş değmesin, yolunuz açık olsun.

"31 Mart 2024 seçimlerinin kendine özgü şartları içinde partimiz ve Cumhur İttifakı başarıya ulaşmıştır. Somut ve sarih sonuçlar başkaca bir yoruma gerek bırakmamıştır. Bariz gerçekler ulu orta meydandadır. Saklayacağımız, gizleyeceğimiz, utanacağımız ve mahcubiyet duyacağımız bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.

"Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 48,8'dir"

Seçimlerin kesin sonuçları YSK tarafından açıklanmıştır. Seçimlerde partilerin aldığı oyun sağlıklı ve gerçekçi değerlendirilmesi için il meclis üyeliği tek yoldur. Belediye başkanı seçiminde oy verme eğilimi ile meclis üyeliğinde oy verme eğilimi farklıdır. Ülke genelinde MHP il genel meclis üyeliğinde yüzde 16,64 oy almıştır. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 48,8'dir.

Saklayacağımız, gizleyeceğimiz, üzerini örteceğimiz bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.

Havanda su dövenlerin havaları sönmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye çapında müstesna bir sonuç almış ve başarılı olmuştur. Başarımızı hazmedemeyenler, başarımızdan ürkenler abuk sabuk konuşsa da milletimiz hükmünü vermiş, sevdalılarının başını öne eğmemiştir. İradenin sahibi aziz milletimizin kararı başımızın üstündedir. Yine de sonuçları her yönüyle analiz edip gerekli dersleri çıkarmaktan geri durmayacağımızın bilinmesinde yarar vardır."

Siyasi mücadelemizde akli tutum ve ahlaki tutarlılık ihmal etmeyeceğimiz ilkeler arasındadır.

"Demirtaş kararına itiraz etmez terör seviciliğidir"

Terörist Demirtaş'ın ve 6-8 Ekim olaylarını azlettirenlerin cezasına itiraz etmek art niyetlilik, terör seviciliği, ikiyüzlülük ve devlete hakarettir. Teröre boyun eğmek acziyettir. Mesele milli ve manevi değerlerde uzlaşmaktır. Yumuşama beklentimiz usulde değil üslupta olmalıdır. Yumuşama ve normalleşme sözde kalmamalı. Muhalefet partilerinin arayışı usulde bir yumuşama ise muhataplarını uyarıyorum ki böylesine bir yumuşamak hukuk devletinin surlarında gedik açmak demektir. Kutuplaşmayı besleyenler bellidir.

"Kumpasçılarla işimiz olamaz"

Yeni Anayasa çağrılarına kulak tıkayıp önce yürürlükteki Anayasa'ya uyma şartını ortaya koyanlar, Cumhurbaşkanımızın tasarrufunu normalleşme anlayışına uygun görmeyenler tatlı su kurnazlarıdır.

Kumpasçılarla işimiz olamaz. Devletin içinde FETÖ benzeri hukuk dışı yapılanma ve gayrimeşru hiyerarşik sistem kuran, pozisyon mücadelelerine girişen, nifak üreten odaklarla asla yolumuz kesişemez. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Kalkışma yapanın başı ezilmelidir.

Yönetimde istikrar sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Kimse iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye kalkmamalıdır. Varsa başları ezilmelidir. Mevzubahis konu devlet ve milletin istikbali ise kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı.

Doğruları söylemekten hiç korkmayacağız. Etki ajanlarına, dış güçlerin operasyon elemanlarına asla taviz vermeyeceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı varsa huzur vardır, duruş vardır, milli hedeflere ulaşması da inşallah mukadder olacaktır.

Belediye başkanlarına çağrı

Bizim belediyelerimizde hassasiyet, huzur hakimdir. Sadece kapımız değil, kalbimiz de he vatandaşımıza açıktır. Belediye başkanlarımızdan ricam, vazifelerinin hakkını vermeleridir. Partizanlık bize uzaktır, eş-dostu kollamak, makam tahsis etmek siyasi anlayışımıza terstir. Hizmette tarafgir davranmak bizim kitabımızda yazmayacaktır. Herkesi bir ve eşit görünüz.

MHP ve Cumhur İttifakı gönül yapmak, gönüllere girmek için seferberdir. Gözyaşı varsa silen el siz olun. Umutsuzluğa bakış varsa çare sizlerle olsun.

Tasarruf ve verimlilik paketine aynen riayet ediniz. Belediye demek insan onuruna, şerefine, varlık haklarına sonsuz bağlılık, anlayışlı ve kucaklayıcı muamele demektir. İhtiyaç sahiplerini görmeyen, onların yanında olmayan belediye, gerçek manada görev ve sorumluluklarını yerine getirmiş sayılamaz. MHP ve Cumhur İttifakı'ndaki belediyelerde esas husus bu olmuştur.