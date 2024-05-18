AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı, 31 Mayıs'ta yapılacak

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını belirtti.

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