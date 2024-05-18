Bariyere çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Motosiklette yolcu olarak bulunan Özgür Ay (21) da kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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