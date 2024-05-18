Bariyere çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki iki genç, yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 16:07, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 16:39
Ali Erdoğan'ın (21) kullandığı 48 M 3033 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Alahıdır Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Devrilen motosikletten savrulan sürücü Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Motosiklette yolcu olarak bulunan Özgür Ay (21) da kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.