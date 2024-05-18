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Amasya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 19:11, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 19:43
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Amasya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü

Burak K. idaresindeki 55 FP 530 plakalı otomobil, Keltepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha İlgün'e (21) çarptı.

İlgün, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kaçan sürücü ise yaklaşık 3 kilometre ileride bulunan İlçe Jandarma Karakoluna teslim oldu.

İlgün'ün Gümüşhacıköy'e, Şanlıurfa'dan ailesiyle tarım işlerinde çalışmak üzere geldiği öğrenildi.

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