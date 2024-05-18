Amasya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 19:11, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 19:43
Burak K. idaresindeki 55 FP 530 plakalı otomobil, Keltepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha İlgün'e (21) çarptı.
İlgün, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından kaçan sürücü ise yaklaşık 3 kilometre ileride bulunan İlçe Jandarma Karakoluna teslim oldu.
İlgün'ün Gümüşhacıköy'e, Şanlıurfa'dan ailesiyle tarım işlerinde çalışmak üzere geldiği öğrenildi.