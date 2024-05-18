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Görevden uzaklaştırılan emniyet müdürünün yerine atama

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 20:47, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 20:48
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Görevden uzaklaştırılan emniyet müdürünün yerine atama

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırılmıştı.

Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Bugün yaşanan yeni gelişmeyle, Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi.

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