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Otomobil, HES kanalına düştü: 1'i imam 2 kişi kayıp

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yamaçtan HES kanalına düştü. Suya kapılan araçtaki İmam Hakan Deveci (30) çevredekilerin suya atığı iple kıyıya çekilirken, su altında kalan araçta kaybolan 1'i imam 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 21:40, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 21:55
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Otomobil, HES kanalına düştü: 1'i imam 2 kişi kayıp

Kaza, saat 18.30 sıralarında Şebinkarahisar- Alucra karayolunun Konak köyü mevkisinde meydana geldi. 27 BJB 20 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen kişinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, yaklaşık 10 metreden HES kanalına yuvarlandı. Kazayı fark eden çevredeki sürücüler, suda sürüklenen araçtaki 3 kişiyi kurtarmak için ip uzattı. İpe tutunan Arda köyünde görevli İmam Hakan Deveci, kıyıya çekildi. Hızla suyun dibine batan otomobildeki Arda köyü sakinlerinden Muammer Taşbaşı (36) ve İmam Burhan Şengül (29) sürüklenerek gözlerden kaybolurken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan Deveci, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı din görevlisi Hakan Şengül'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Dalgıç ekipler, su altında kalan araçta kaybolan diğer 2 kişi için çalışma başlattı.

O ANLARI ANLATTI

Kaza sonrası yaşananları ve kurtarma anlarını anlatan Kadir Topşir, "Kazayı görünce durduk, ip bulduk. İple kurtarmaya çalıştık. Birini kurtarabildik, diğerleri gözümüzün önünde suda kayboldu. Bayağı bir bitkin düşmüşlerdi, ipe tutunamadılar" dedi.

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