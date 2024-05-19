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Bu yıl ev alan vergisini 2025'te ödeyecek

Emlak vergisinin 1'inci taksitinde son ödeme tarihi 31 Mayıs. Emekli, ev hanımı, gazi, şehit yakını, engelliye tek konutta, evini kiraya verip kiraya çıkana da muafiyet var. Bu yıl ev alan ise vergisini 2025'te ödeyecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 08:08, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 08:09
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Bu yıl ev alan vergisini 2025'te ödeyecek

Ev, arsa, iş yeri, tarla, bağ, bahçe, yazlık sahipleri için emlak vergisinde 2024 yılı ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisi rehberi ile merak edilen sorulara yanıt verdi. Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi de 2025'te başlayacak.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre;

Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli birinci derece yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor. 2024 yılı emlak vergisi ilk dönem taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona erecek. İkinci taksitler ise kasım ayında ödenecek. İsteyen vatandaşlar her iki taksiti de tek seferde ödeyebilirken, taksitlerini zamanında ödemeyenler ise ceza faizleri ile karşı karşıya kalabilecek. Merak edilen soruların cevapları şu şekilde:

Evini kiraya vererek kirada oturanlar muafiyetten yararlanabilir mi?

Kendi adına tapuda kayıtlı tek konutunu kiraya verip başka evde kirada oturanlar vergi muafiyeti kapsamına alınıyor. Tek evini kiraya vererek oğlu, kızı, eşine ait evde oturan ise vergi avantajından yararlanamıyor.

Emekli aylığı alıyorum,köydeki arazim için vergi muafiyeti söz konusu mu?

Gelir elde etmediği arazisi olan emekli vergi avantajından yararlanırken, emekli aylığı dışında gelir elde etmeye başlayanların ise vergi ödemesi gerekiyor. Geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları, işsizler emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilir.

Nisan ayında emekli oldum, emlak vergisi yatırmam gerekiyor mu?

Bu yıl emekli olanların emlak vergisini yatırması gerekiyor. Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibarıyla başlıyor. Bu yıl bildirimde bulunan emekliler gelecek yıl vergiden muaf olacak. Muafiyetten yararlanmak için ücret, tarımsal ve mesleki faaliyet, konut ya da işyeri, mevduat, faiz gelirinin olmaması gerekiyor. Ancak bu yıl için sayılan bu gelirlerin 150 bin TL'yi geçmemesi durumunda tek konut için muafiyetten yararlanılabilir.

Yeni aldığım konut için beyannameyi ne zaman vermem gerekiyor?

Tapu alındıktan sonra en geç yılın son mesai gününe kadar beyanname verilmesi gerekiyor. Örneğin bu yıl şubatta ev aldıysanız 31 Aralık 2024 tarihine kadar emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı. Bu yıl ev alanlar vergilerini 2025'te ödemeye başlayacak.

Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor?

Değer dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirleniyor. Bu yıl yeni değerlere göre ödemeler gerçekleştiriliyor. Ara yıllarda da rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Bunun üzerine gayrimenkulün çeşidine göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutlarda büyükşehir sınırlarında binde 2, diğer yerlerde binde 1 ekleme yapılıyor.

Geliri olanlar için uygulama nedir?

Muafiyetten yararlananların bu yıl için 150 bin TL'yi aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı gibi geliri varsa sıfır oranlı vergiden yararlanamıyor.

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