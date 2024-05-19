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171 bin eleman aranıyor

Sanayiden tarıma tüm sektörlerde işverenler çalıştıracak işçi arıyor. İŞKUR'un dünkü verilerine göre 2 bin 374 farklı meslekte 171 bin 818 eleman aranıyor. Aslında rakam geçen hafta 181 bin 264'tü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "İş arayan vatandaşlarımız İŞKUR'a gelsin" daveti üzerine 4 günde 10 bin kişi İŞKUR'a başvurup çalışmaya başladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 08:23, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 08:24
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171 bin eleman aranıyor

Yeni Şafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre;

İşverenlerin eleman açığı Türkiye İş Kurumu tarafından çözüme kavuşturuluyor. İhtiyaç duyulan personel istihdamı İŞKUR birimlerine bizzat başvuru yapılarak ya da internet üzerinden ilan vermek suretiyle karşılanabiliyor. İşverenler talep ettikleri işçinin yaş, meslek, tecrübe, öğrenim durumu, nitelik, beceri, sertifikalar ve benzeri kriterlerini bildiriyorlar. İş arayan kişiler de ilanları yine online sistem üzerinden takip ederek başvuru yapabiliyorlar.

İŞ YERLERİNİN %8,7'SİNDE AÇIK İŞ VAR

İŞKUR verilerine göre; Türkiye'de 171 bin 818 açık iş sayısı bulunuyor. Aslında rakam geçen hafta 181 bin 264'tü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine 4 günde yaklaşık 10 bin kişi İŞKUR'a başvurup çalışmaya başladı. 2024 yılında ise 516 bin 701 kişi İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirildi. İŞKUR tarafından hazırlanan araştırmada, Türkiye genelinde iş yerlerinin yüzde 8,7'sinde açık iş bulunduğu, bu oranın 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 27,6'ya ulaştığı görüldü. Kadın iş gücü tercih edilen açık işlerde ise makineci (dikiş), temizlik görevlisi, satış danışmanı/uzmanı, mutfak görevlisi, mantı ustası, ön muhasebeci, garson (servis elemanı), konfeksiyon işçisi, aşçı, okul öncesi öğretmeni meslekleri ön plana çıktı.

İHTİYAÇ EN FAZLA İMALAT SEKTÖRÜNDE

Araştırmalar kapsamında sektöre göre bakıldığında ise eğitim, imalat, bilgi ve iletişim alanlarında en çok elaman aranıyor. Eğitimde her 100 iş yerinin 13,6'sında, imalat sektöründe her 100 iş yerinin 16,6'sında, bilgi ve iletişimde de her 100 işyerinin 12'sinde elemana ihtiyaç var. 2-9 istihdamlı iş yerlerinin yüzde 6,5'inde, 10-19 istihdamlı iş yerlerinin yüzde 17'sinde, 20+ iş yerlerinin yüzde 27,6'sında açık iş ilanları bulunuyor. Araştırma ile işverenlerin en fazla eleman aradığı meslekler de belirlendi. En çok açık iş olan 10 meslek arasında makineci (dikiş), garson (servis elamanı), satış danışmanı/uzmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı (mig-mag) kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elamanı (pompacı), ark kaynakçısı ve şoför yük taşıma yer aldı.

İşverenler tarafından en fazla yükseköğretim mezunu talep edilen meslekler de netleşti. Buna göre; İngilizce öğretmeni, makine mühendisi, yazılım geliştirici, bilgisayar mühendisi, okul öncesi öğretmeni, yazılım mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, diğer öğretmenler, bankacılık meslek elemanı, müzik öğretmeni ilk 10'da yer aldı.

MAKİNECİ VE GARSON BULMAK ZOR

Eleman temininde en fazla güçlük çekilen 10 meslek arasında makineci (dikiş), garson (servis elemanı), ahşap mobilya imalat ustası, gaz altı kaynakçısı, inşaat işçisi, satış danışmanı, tır-çekici şoförü, şoför-yük taşıma ve akaryakıt satış elemanı, çelik kaynakçısı meslekleri bulunuyor. En fazla istihdam artışı beklenen 10 meslek arasında da garson (servis elemanı), kurye, satış danışmanı, makineci (dikiş), inşaat işçisi, ahşap mobilya imalat ustası, ark kaynakçısı, şoför-yük taşıma, konfeksiyon işçisi ve ağ teknolojileri meslekleri gösterildi.

Geleceğin meslekleri belli oldu

Araştırmaya göre; yazılım mühendisi, yapay zeka mühendisi, e-ticaret uzmanı, ergoterapist, fizyoterapist, yapay zeka ve bilişim uzmanı, elektrik ve inşaat mühendisi, estetisyen, sosyal medya uzmanı gibi 30 meslek geleceğin meslekleri arasında bulunuyor.

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