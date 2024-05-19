Damacana su fiyatları cep yakıyor!

Temel gıda ürünlerine arka arkaya gelen zamlar, dar gelirli ailelerin mutfak masraflarını katlıyor. 100 lirayı bulan fiyatları ile mutfağın vazgeçilmezi damacana su fiyatları da bütçeyi zorlamaya başladı. Özellikle ambalaj fiyatlarında yaşanan büyük artış su fiyatlarının artmasında etkili oluyor. Büyükşehirlerde yaşayan ailelerin temel ihtiyaç maddesi arasında yer alan damacana su fiyatları art arda gelen zamlarla bir yılda neredeyse ikiye katlandı. Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılamadığı büyükşehirlerde yüksek ambalaj maliyeti ve fiyatı ile öne çıkan 19 litrelik bir damacana suyun fiyatı bazı markalarda 100 TL'ye dayandı.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre;

19 litrelik damacanadan ortalama 95 bardak su elde edildiği hesaplandığında 1 bardak suyun fiyatı ise 1 TL'ye çıkmış oldu. Halk arasında yaygın olarak kullanılan bir başka markaya baktığımızda ise fiyatlar 99.90 TL'ye ulaşmış durumda. 2023 Mayıs'ta 74 TL olan bir markanın damacanası ise yüzde 29'luk zamla bir yılda 96 TL'ye ulaştı. Sektördeki fiyat aralığı ise genel olarak 85 TL ile 100 TL arasında değişiyor.

AYDA 5 DAMACANA

Aylık ortalama 5 damacana suyun tüketilmesi durumunda bir ailenin sadece içme suyu gideri 500 TL'ye dayandı. Cam ambalajla satılan markaya ait 19 litrelik bir damacana suyun fiyatı 2022 sonunda 39.5 TL iken 2023'ün başında ise yüzde 8.8'lik zam ile 43 TL'ye çıktı. Yıl içinde 48.5 TL'ye çıkan aynı markanın ürünü yıl sonuna gelindiğinde ise 77 TL'yi buldu. Geçen yıl

mayıs ayında 48.5 TL'den satılan 19 litrelik damacana su fiyatı 2024 Mayıs ayında yüzde 95.8'lik zam ile 95 TL'ye çıktı.

Pazar 10.7 milyar litreye ulaştı

Ambalaj maliyetlerindeki artışın etkisiyle su fiyatlar artarken, Türkiye'de ambalajlı su pazarı da hızla büyümeye devam ediyor. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği verilerine göre Türkiye'de ambalajlı su pazarı hacminin 2023'yılında yaklaşık 10.7 milyar litreye ulaşırken, sektördeki toplam cironun ise yaklaşık 23.6 milyar TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor. Türkiye'de kişi başı ambalajlı su tüketiminin 2023'te 61 litresi PET ve cam, 65 litresinin ise damacana olmak üzere toplamda 126 litre olduğu tahmin ediliyor.