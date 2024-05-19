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Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti

Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş meşalesinin yandığı 19 Mayıs gününü Türk gençliğine armağan etti. Çünkü onun için gelecek, gençlerin omuzlarında yükselecekti. Ulusun kaderini gençlikte gören Atatürk, "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'i de gençlere emanet bıraktı. Peki, Atatürk için gençler neden bu kadar önemliydi?

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 11:20, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 11:44
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Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti

Gençliğe Hitabe'ye "Ey Türk Gençliği" sözleri ile başladı Atatürk. "İstiklali siz koruyacaksınız" dedi. Her sözünde, her adımında vardı gençler.

Hep kararlıydı Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin genç evlatlarının, ideallerini takip etmesini istedi.

"Gençlere ve çocuklara çok büyük işler düşüyor"

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Necdet Aysal, "Selanik'te öğrenciyken arkadaşlarına 'Ben gelecekte sizi hayal zannettiğiniz işleri başaracağım gerçekleştireceğim' diyor. O kurtuluşa inanıyor. Yine geleceğin inşasında, geleceğin Türkiye'sinin şekillenmesinde gençlere ve çocuklara çok büyük işler düşüyor." dedi.

En büyük eserini gençlere emanet etti

"Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz." dedi. Cumhuriyeti taşıyacak olan gençlerdi, Atatürk'e göre. Bu yüzden en büyük eserini gençlere emanet etti. Çünkü onun için çok bedeller ödenmişti.

Aysal, gençliğin kendini Balkan Savaşları'nda, 1. Dünya Savaşı sırasında ölümü göze alarak savaşa dahil olarak kanıtladığını belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın sahibi gençler, aradan geçen bir asrı aşkın zamana rağmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini geleceğe taşımaya devam ediyor.

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