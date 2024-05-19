İstanbul'da keserle zabıtaya saldıran seyyar satıcıya tekme tokat dayak
Zeytinburnu'nda sahilinde seyyar satıcılık yapan aileden bir kişi, tezgahını kaldırmak isteyen sivil zabıta ekiplerine keserle saldırdı. Çıkan kavgada bazı zabıta memurları, yere düşen seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 11:56, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 11:57
Olay, dün öğlen saatlerinde Zeytinburnu sahilinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sivil zabıta ekibi ile seyyar satıcı arasında yaşandı.
İddiaya göre, İBB'ye bağlı sivil zabıta ekipleri, sahilde seyyar satıcılık yapan ailenin tezgahlarını kaldırmak istedi.
Sivil zabıta ekiplerine direnen seyyar satıcılardan bir kişi, eline aldığı keserle ekiplerin üzerine yürüdü. Zabıta ekipleri, kendilerine keserle saldıran kişiyi yere yatırıldı.
Bazı zabıta memurları ise yerdeki seyyar satıcıyı darbetti.