AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı!

Takvime göre, bahar dönemi AÖF final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgelerine yönelik duyuru paylaşıldı.

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