AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı!
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açık Öğretim Fakültesi) Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler, AÖF sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 13:20, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 13:21
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi yayınlandı.
Takvime göre, bahar dönemi AÖF final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgelerine yönelik duyuru paylaşıldı.
SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
Yayımlanan duyuruda; "Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " denildi.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA