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Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür "En çok endişe ettiğim yer" diyerek Tunceli bölgesi için deprem uyarısında bulundu. Bu bölgede deprem gerçekleşme periyodunun dolduğunu vurgulayan Prof. Dr. Görür, Marmara depremine ilişkin de konuştu. Görür, "Bas bas bağırıyoruz, Marmara'ya, İstanbul'a dikkat edin" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 13:56, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 13:59
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Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!

Türkiye'yi hemen her gün deprem konusunda uyaran, kritik faylarda yaşanan depremlere ilişkin analizlerini paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, Asena Kılıç'ın Youtube kanalındaki Meslek Sırrı programına katıldı.

Türkiye'nin deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görür, en çok endişe ettiği bölgenin Tunceli bölgesi olduğunu belirterek, "Tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş" uyarısında bulundu.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine ilişkin defalarca uyarıda bulunduğunu fakat kimseyi inandıramadığını ifade eden Görür, şunları söyledi:

* 24 Aralık 2020 Elazığ depreminden sonra "Kahramanraş'ta, Malatya'da, Hatay'da deprem gelebilir. Şu büyüklükte deprem olabilir, önlem alın" diyerek anlattık. Çünkü Elazığ depremi stres transferiyle orayı tehlikeye soktu. Hükümete raporlar yazdık. Depremin geldiğini görüryorduk.

Bas bas bağırıyoruz ama...

"Tarih tekerrür etmesin" diyerek yeni uyarılarda bulunan Görür, "Bas bas bağırıyoruz, Marmara'ya, İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye. 6 Şubat öncesi dikkat etmediler 50 binden fazla insanımızı bir gecede gömdük. Marmara'da önlem alın diyoruz ki 6 Şubat depremleri tekerrür etmesin. İnsanlarımız ölmesin diye bas bas bağırıyoruz. Ama siyasi iradenin, halkımızın umursadığı da yok. Korkuyorum ki yine tarih tekerrür edecek" ifadelerini kullandı.

'Çok endişe ettiğim yer Tunceli yöresi'

Prof. Dr. Görür, "Çok endişem ettiğim yer" diyerek üç il için uyarıda bulundu. Koordinat olarak "Tunceli Yöresi" diyen Görür, "Erzincan, Bingöl-Karlıova arası endişe ettiğimiz yer. Deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş" diyerek uyardı

Büyük İstanbul depremi...

"Marmara depremi mi daha yakın yoksa Tunceli'de beklenen deprem mi" sorusuna Görür şöyle yanıt verdi:

* Onu kestirmek zor ama Marmara Bölgesi ve Tunceli yöresi dikkat etmemiz gereken bir noktada. Stratejik olarak ilk müdahale edeceğimiz yerler orası. Bizim söylediğimiz buraları deprem dirençli hale getirilmesi.

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