İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak

* Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yılsız Caddesi kesişimi, Palangalar Caddesi, Muallim Naci Caddesi. Alternatif güzergahlar ise, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi.

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