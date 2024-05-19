İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bazı yolların saat 17.30-19.00 arasında kapatılacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 14:55, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 14:56
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde saat 17.30 - 19.00 arasında kapatılacağını duyurdu.
Açıklamada, kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
* Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yılsız Caddesi kesişimi, Palangalar Caddesi, Muallim Naci Caddesi. Alternatif güzergahlar ise, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi.