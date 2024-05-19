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Süper Lig'de kritik gece: Şampiyon belli olabilir

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçildi! Süper Lig'de nefes kesen yarışta finale gelindi. Lider Galatasaray'a şampiyonluk yarışında 1 puan yetecek. Fenerbahçe'nin ise kalan umutları bu maça bağladı. Nefeslerin tutulduğu dev derbide Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'leri de belli oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 15:00, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 14:59
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Süper Lig'de kritik gece: Şampiyon belli olabilir

Süper Lig'de derbi heyecanı. Lider Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta 24. şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de son 24 maçta mağlup olmadan müthiş bir performans sergiliyor. Bu sezon tek yenilgisini 12. haftada Atakaş Hatayspor deplasmanda yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu serinin son 17 maçında ise galibiyet serisini sürdürerek Süper Lig'deki en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kırdı. Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle bu rekoru 17 maça çıkaran Galatasaray, Sivasspor ve Fatih Karagümrük maçlarını da kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Fenerbahçe mucize peşinde

36 hafta sonunda 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puan toplayan Fenerbahçe, zirvedeki Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bu akşam Galatasaray'ı yenmesi halinde şampiyonluk şansını sürdürecek ve gözlerini son maça çevirecek. Fenerbahçe'nin son hafta Konyaspor'a da yenilmesini beklemesi gerekiyor.

Orta sahada sürpriz tercihler

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 de netleşmeye başladı. Kayserispor maçında orta sahada görev alan Alexander Djiku, derbide de bu pozisyonda forma giyecek. Rodrigo Becao'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle stoperde ise Jayden Oosterwolde'nin forma giymesi bekleniyor. Dün son antrenmanını gerçekleştiren Fenerbahçe'de derbi öncesinde şok bir sakatlık yaşandı. Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle derbi maçta forma giymesi beklenmiyor. Bu durum, Fenerbahçe'nin hücum planlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

Galatasaray'ın beklenen ilk 11'i

1. Muslera

2. Kaan

3. Nelsson

4. Davınson

5. Köhn

6. Torreıra

7. Kerem Demirbay (Berkan Kutlu)

8. Zıyech

9. Mertens

10. Barış Alper

11. Icardı

Fenerbahçe'nin beklenen ilk 11'i

1. Lıvakovıc

2. Osayı

3. Çağlar

4. Oosterwolde

5. Ferdi

6. Djıku

7. Fred

8. Mert Hakan

9. Szymanskı

10. Tadıc

11. Batshuayı

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