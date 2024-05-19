Şırnak'ta 300 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, programda yaptığı konuşmada,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve 300 metrelik Türk bayrağıyla Koç İlkokulu'na kadar yürüdü.

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