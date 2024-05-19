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Şanlıurfa'da ilginç olay: Kavgayı ayırmak için ezan okudu

Şanlıurfa'da park yeri nedeniyle kavga eden iki grubu ayırmak isteyen bir kişi, farklı bir yol deneyerek bir anda ezan okumaya başladı. Görenleri şaşırtan kişinin ezan okuyarak sonlandırmaya çalıştığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 15:31, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 15:32
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Şanlıurfa'da ilginç olay: Kavgayı ayırmak için ezan okudu

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde iddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekiler grubu ayırmak için araya girerken, bir kişi ise kavga edenlerin ayrılması amacıyla farklı bir yol denedi.

Kavga edenlerin yanına giden kişi, elini kulağına götürerek ezan okumaya başladı.

Ezan okunarak sonlandırmaya çalışılan kavga ise çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

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