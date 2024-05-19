Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Park'a hareket etti
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, maçın oynanacağı RAMS Park'a hareket etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 15:29, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 15:41
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, maçın oynanacağı RAMS Park'a hareket etti.
Ülker Stadı'nın önünde erken saatlerde toplanmaya başlayan sarı-lacivertliler, önce üst aramasından geçirildi.
Taraftarlar daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerle RAMS Park'a hareket etti.
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftar, maçı statta takip edecek.