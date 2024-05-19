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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri kötü hava koşulları altında kazanın gerçekleştiği bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Kaza yapan helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu ileri sürüldü. İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı. İran'ın Fars haber ajansı, helikopter kazası haberlerinin ardından İranlıları Cumhubaşkanı Reisi için dua etmeye çağırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 16:06, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 17:25
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu konvoydaki helikopterlerden birinin kaza geçirdiğini duyurdu. Aynı helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu ileri sürüldü.

Konvoyda 3 helikopterin bulunduğu, bazı bakan yetkilileri taşıyan 2 helikopterin güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştığı aktarıldı.

İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

İran'ın Fars haber ajansı, helikopter kazası haberlerinin ardından İranlıları Cumhubaşkanı Reisi için dua etmeye çağırdı.


YARDIM EKİPLERİ YOLDA

Aktarılana göre yardım ekipleri kazanın yaşandığı başkent Tahran'ın yaklaşık 600 kilometre kuzeybatısındaki Culfa kentine ulaşmaya çalışıyor.

İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin zor hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği kaydedildi. Kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmalarının zaman alabileceği aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir baraj açılışında bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından dönüş yolunda Reisi'yi taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan eyaletine zorunlu iniş gerçekleştirdi.


SERT İNİŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Yoğun sis ve aşırı rüzgar kaynaklı zor hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilen zorunlu inişin "sert bir iniş" olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kara yolu ile Tebriz'e hareket ettiği ve Reisi'nin durumunun iyi olduğu öne sürüldü.

Devlet televizyonu olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

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