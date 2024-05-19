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Gazze'de can kaybı 35 bin 456'ya çıktı

İsrail'in 226 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 456'ya çıktı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 70 Filistinli öldü, 110 Filistinli yaralandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 23:39, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 23:39
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Gazze'de can kaybı 35 bin 456'ya çıktı

İSTANBUL (AA) - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 35 bin 456'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 226 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 70 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 456'ya, yaralı sayısının 79 bin 476'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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