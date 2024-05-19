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İmamoğlu Roma'ya 73 kişilik( 36 gazeteci) kafileyle gitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza töreni için Roma'ya 73 kişilik grupla birlikte gitti. İmamoğlu'yla giden kafilede 36 gazeteci yer aldı

Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 16:35, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 16:37
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İmamoğlu Roma'ya 73 kişilik( 36 gazeteci) kafileyle gitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza töreni için Roma'ya 73 kişilik grupla birlikte gitti.

Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Aykol'un haberine göre heyet, Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki beş yıldızlı Parco dei Principi Grand Hotel & Spa'da konakladı. Seyahat için THY Boeing 737 uçağı kiralandı.

Seyahati 36 gazeteci takip etti. Davetliler arasında olan Fatih Altaylı, yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle Roma'ya gidemedi.

Kafilede yer alan Ertuğrul Özkök, 10haber adlı internet sitesinde, 31 Mart Türkiye'nin yeni medyası: B737 gazetecileri başlıklı yazısında yazısında gezi ile ilgili gözlemlerine de yer verdi. "Seçimde kazanılan zaferin ilk etkisini onunla birlikte gelen gazetecilerde görüyorsunuz" diyen Özkök şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de gazeteciler ikiye ayrılır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Airbus 330 veya Boeing 747'sine girebilenler ve giremeyenler. 31 Mart'tan sonra öyle görünüyor ki, üçüncü bir gazeteci tipi de ortaya çıkıyor. Saraçhane Boeing 737'sine binenler. İki uçak arasındaki ilk fark, A-330'un "Cumhurbaşkanlığı uçağı" olması. İmamoğlu'nun önceki gün Roma'ya geldiği uçak ise Türk Hava Yolları'nın bir charter uçuşu.

Bu defa ben de bir B-737-800 gazetecisiyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Boeing 737 uçağı ile Roma'ya giden gazeteciler arasındaydım.

Uçakta bussines, ekonomi farkı yok. İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu önde, daha geniş iki koltuklu bölümdeydi.

Biz gazeteciler ise arka tarafta üç koltuklu bölümdeydik. İkinci ve çok önemli fark şu Cumhurbaşkanının A-330 ve B-747 uçaklarına binebilen gazeteciler çok farklı bir profile sahip. Cumhurbaşkanı'nın İletişim Başkanlığı uçağa kabul edilen gazetecileri klasik medyadan seçiyor. Yani tirajları bir iki bini geçmeyen gazetelerin mensupları bile davet ediliyor. Veya iktidar medyası denilen televizyon kanallarının temsilcilerini alıyor.

B-737'de ise durum tamamen farklı. Çoğu Ruşen Çakır, Nevşin Mengi gibi Youtube yayıncıları. (Fatih Altaylı'nın yurt dışı yayın yasağı olduğu için gelmesi mümkün olmamış) ve internet haber sitesi mensubu bir grup gazeteci var uçakta. Ancak AA, İHA, Türkiye Gazetesi, Hürriyet, Milliyet ve Posta gibi gazetelerden spor yazarları da davet edilmiş. Yani iktidara yakın medyayı dışlayan bir akreditasyon sistemi uygulamamış.

Hemen bir gözlemimi aktarayım. Buradaki gazeteciler akşam İmamoğlu ile yapılan sohbette, konularına çok hakim olduklarını gösteren çok önemli ve ilginç soruları hiç çekinmeden sordular. Bu da iki uçak arasındaki önemli bir farktı.

Özkök uçakta bulunan gazetecilerin de isimlerini listeledi:

İsmail Saymaz, Sözcü;- Alişer Delek, Sözcü TV Genel Müdürü - Barış Pehlivan, Cumhuriyet - Kürşad Oğuz, HalkTV - Nevşin Mengü, YouTube yayıncısı ve Now TV programcısı - Gülşah İnce, Gazeteci - Ertuğrul Özkök, Gazeteci - Ayhan Dursun, Gazeteci - Can Özçelik, Gazeteci - Yavuz Oğhan, Gazete Pencere - Erkut Öztürk, Tivibu - İsmail Er, Hürriyet - Murat Ağca, Sports TV - Ali Emre Dedeoğlu, NTV Spor - Mustafa KARAGÖL, İHA - Uğur Demirkırdı, DHA - İlhan Uzundurukan, Sports TV - Mehmet Fatih Duman, AA - Mehmet Ayan, HaberTürk - Elvan Arat, NowTV Spor -Bağış Erten, Eurosport - Attila Gökçe, Milliyet - İbrahim Seten, 343 - Faik Gürses, Posta - Şükran Albayrak, Tivibu - Ercan Yıldız, Türkiye - Banu Yelkovan, Sspor - Nutspor - İbrahim Varlı, BirGün - Merve Toy, YouTuber; Onnik Azinyan, Tele1 - Oğuz Koloğlu, KRT - Burcu Biçer, Açık Radyo - Cüneyt Muharremoğlu, 10Haber - Ruşen Çakır, Medyascope - Müge İplikçi, Yazar - Erkut Tekin, CTGN Türk - Yakır Mizrahi, Bein.

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