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Barışma teklifini reddeden eski eşini bıçaklayan şüpheli, adli kontrolle serbest

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi Sevda Ç.'yi (30) bacağından bıçaklayan Sezgin A. (35) polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde "Sokakta karşılaştık. Barışma teklifimi reddedince tartışmaya başladık. Sinirlenince bıçakladım. Pişmanım" diyen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 17:11, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 17:14
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Barışma teklifini reddeden eski eşini bıçaklayan şüpheli, adli kontrolle serbest

Olay, saat 01.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi. Eski eşi Sevda Ç.'nin oturduğu apartmanın önüne gelen Sezgin A., burada beklemeye başladı. Bir süre sonra apartman önüne gelen Sevda Ç.'nin karşısına çıkan Sezgin A., eski eşine barışma teklifinde bulundu. İkili arasında çıkan tartışmada Sezgin A., Sevda Ç.'yi bacağından bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Sevda Ç.'nin çığlıklarını duyan komşuları yardıma koşarken, durum 112'ye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sevda Ç., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sevda Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler kısa süre sonra Sezgin A.'yı yakaladı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli buradaki ifadesinde, "Eski eşimle sokakta karşılaştık. Barışma teklifi yaptım. Kabul etmeyince tartıştık. Bir anlık sinirle bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Sezgin A. emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan Sezgin A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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