İstanbul'da satırlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Sakarya Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında iddiaya göre yabancı uyruklu Hüseyin Birkavi yürüdüğü sırada, bir otomobille yanına gelen eşinin kardeşleri M.Ç. ve A.Ç. arasında tartışma çıktı.

Olay kısa sürede kavgaya dönüşürken Hüseyin Birkavi aldığı satır darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Birkavi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Birkavi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, M.Ç. ve A.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.