Vurularak öldürülen güvenlik korucusu ile ilgili 5 şüpheli gözaltında

Ekiplerin Aslan'ın amcası A.A.'ya ait çiftlikte yaptığı aramada, Aslan'ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, Aslan'ın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cansız bedeni, Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna, buradan da Mardin Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.

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