Manchester City üst üste 4. kez şampiyon



Premier Lig'in son haftasında Manchester City, sahasında West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

City adına goller 2 ve 18. dakikada Phil Foden, 59. dakikada ise Rodri'den gelirken, Konuk ekibin tek golünü ise Muhammed Kudüs 42. dakikada estetik bir rövaşatayla kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City 91 puanla Premier Lig'de şampiyonluk kupasını üst üste dördüncü kez müzesine götürmeyi başardı.

YILIN VE MAÇIN YILDIZI FODEN

Phil Foden, karşılaşmada 2 gol atarken, bu sezonu tüm kulvarlarda 26 golle kapattı.

İngiliz yıldız Premier Lig'de yılın oyuncusu seçilmişti.



ARSENAL'E GALİBİYET YETMEDİ

Arsenal, sahasında Everton'ı 2-1 mağlup etti.

Konuk ekipte 40. dakikada Gueye frikikten kaydettiği golle takımını öne geçirirken, ev sahibi ekip 43. dakikada Tomiyasu ile skora denge sağladı.

Arsenal, 89. dakikada Havertz'in golüyle 2-1 öne geçerek 89 puanla sezonu 2. sırada tamamladı.



LIVERPOOL'DAN KLOPP'A GALİBİYETLE VEDA

Liverpool ise sahasında Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.

Jurgen Klopp'un öğrencileri, Alman teknik adama galibiyetle veda etti.

Klopp, Merseyside ekibiyle 491. ve son maçına çıkarken, mücadele öncesinde KOP tribünü tarafından koreografiyle onurlandırıldı.

Liverpool, bu sonuçla birlikte sezonu 82 puanla 3. sırada tamamladı.



PREMIER LİG'DE GECENİN SONUÇLARI

İngiltere Premier Lig'de gecenin sonuçları ise şöyle;

Brentford 2 - 4 Newcastle United

Brighton 0 - 2 Manchester United

Burnley 1 - 2 Nottingham Forest

Chelsea 2 - 1 Bournemouth

Crystal Palace 5 - 0 Aston Villa

Luton Town 2 - 4 Fulham

Sheffield United 0 - 3 Tottenham



KÜME DÜŞENLER KESİNLEŞTİ

Öte yandan Premier Lig'de küme düşen takımlar ise şöyle;

18- Luton Town | 26 Puan

19 - Burnley | 24 Puan

20 - Sheffield United | 16 Puan