AFAD duyurdu: Türkiye'den İran'a arama kurtarma ekibi gidiyor

AFAD, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'den 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığını duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

Bugün, İran-Nahçıvan sınırında İran Cumhurbaşkanı Sn.İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bilgisi alınmıştır.

İran, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir.

Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır.

Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir.

Gelişmeleri takip ediyoruz.