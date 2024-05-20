İmamoğlu'nun Roma Çıkarmasına tepkiler devam ediyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 45'i basın mensubu toplam 73 kişi, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza töreni için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

İBB'nin kalabalık heyeti, Roma'da ünlü beş yıldızlı otelde konakladı. ayrıca Roma seyati için BOEING 737 uçağının kiralandığı da belirtiliyor.

Sosyal medya hesaplarından Roma seyahatindeki fotoğrafları paylaşan gazeteciler arasında İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Ertuğrul Özkök, Barış Pehlivan isimler yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı gezilerinde, eşlik eden gazetecilerin sadece uçuş masrafları Devlet tarafından karşılanıp, otel masrafları gazeteciler tarafından karşılanırken, İBB gezisinde uçuş masrafına ilave olarak otel masrafları da belediye bütçesinden karşılandı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler